El Presupuesto 2026 fue ingresado al Concejo Municipal para su análisis y tratamiento

En la jornada de este miércoles ingresó para su análisis y posterior tratamiento el proyecto de Ordenanza del Ejecutivo Municipal que promueve la aprobación del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2026, bajo el legajo Nº 313/25, y el proyecto de Ordenanza del Calendario de Vencimiento para el ejercicio 2026, bajo el legajo Nº 314/25. Mientras que para los proyectos de Ordenanza General Tributaria e Impositiva el Ejecutivo Municipal solicitó una prórroga de 15 días.

Se supo que el presupuesto previsto para el año 2026 asciende a $ 88.804.000.000, lo que representa un aumento de aproximadamente el 42,09 % respecto al presupuesto de 2025, que fue de cerca de $ 62.500.000.000.

Cabe recordar que el intendente Bruno Cipolini en relación al mismo dijo que pese a haber sido un «año complejo» a nivel económico, la gestión ha mantenido «el diálogo con los empleados y la cadena de pagos a proveedores». Además de la continuidad de obras previstas.

Mencionó que se seguirá avanzando con el parque acuático —cuya primera etapa podría finalizar a principios de 2026—, el movimiento de suelo en el autódromo municipal y obras en el sector sur del Complejo Ecológico, como parte de la continuidad de la política de construcción y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad.

Los presidentes de los bloques Daiana Pereyra del bloque Frente Chaqueño y Denis Kissiel de la UCR recibieron en la jornada de este miércoles una copia de dicho proyecto y se prevé que la primera en reunirse con el ediles sea la Secretaria de Economía de la Municipalidad Marita Quintana prevista para el próximo miércoles 12 de noviembre a las 9:30. Tras su presentación hará lo propio otros funcionarios municipales según así los requieran los concejales para ir avanzando en el análisis del Presupuesto.

