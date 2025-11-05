Detenido por amenazar y agredir a sus vecinos con un cuchillo en Avia Terai

Tras un amplio rastrillaje, el sospechoso fue localizado, identificado y aprehendido por las fuerzas de seguridad.

Un operativo policial en Avia Terai culminó con la detención de un hombre de 32 años acusado de protagonizar un violento episodio que incluyó amenazas con armas y agresiones a varios vecinos del barrio Norte.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:00 de este martes, cuando tres personas denunciaron que el sujeto los había amenazado con un arma de fuego casera y un cuchillo, además de agredirlos físicamente.

Ante la gravedad de la situación, efectivos de la Comisaría local solicitaron apoyo a la Sección Rural y a la Comisaría de Napenay, lo que permitió desplegar un operativo conjunto en la zona. Tras un amplio rastrillaje, el sospechoso fue localizado, identificado y aprehendido por las fuerzas de seguridad.

Durante el procedimiento se logró el secuestro de un arma de fuego de fabricación casera, una vaina servida, un cuchillo y cinco cartuchos calibre .22.

La Fiscalía N° 1 de Sáenz Peña dispuso la notificación de aprehensión en las causas por «Supuestas Amenazas con Arma de Fuego y Arma Blanca, Lesiones, Daños» e «Infracción al Artículo 189 BIS del Código Penal». El detenido fue trasladado junto con los elementos incautados y las actuaciones correspondientes a sede judicial para continuar con el proceso legal.

