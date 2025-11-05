Boniardi Cabra sigue prófugo y crece la indignación por la amenaza a peritos

Así lo confirmó a Diario Chaco el procurador general adjunto, Miguel Fonteina. El abogado, excolaborador de Ricardo Osuna en la defensa de Emerenciano Sena, está imputado por filmar la selección del jurado popular y habría amenazado a peritos que investigaban su celular.

Nicolás Boniardi Cabra, el abogado ex colaborador de Ricardo Osuna en la defensa de Emerenciano Sena en el juicio por Cecilia Strzyzowski, se encuentra prófugo de la justicia y con orden de detención vigente. Así lo confirmaron a Diario Chaco el procurador general adjunto, Miguel Fonteina, y fuentes policiales.

Este martes por la tarde la fiscal Rosana Soto dispuso su detención por presuntas amenazas a peritos, en el marco de la causa que lo investiga por filmar el proceso de selección del jurado popular el pasado miércoles 29. En ese momento Boniardi Cabra quedó detenido y dos días después fue imputado por la fiscal Ana González de Pacce (Fiscalía N° 2) por los delitos de desobediencia judicial y perturbación del orden en la audiencia de tribunales de justicia. También se dispuso que fuera liberado, pero con una prohibición de acercarse al juicio.

El día de ayer inició el proceso de peritado de su celular por parte del Gabinete Científico del Poder Judicial, en el Instituto Médico Forense, ubicado en Ruta 11. Según confirmaron fuentes judiciales a Diario Chaco , Boniardi Cabra se acercó durante la mañana de este martes al lugar y amenazó a un ingeniero que trabaja allí, quien abrió los celulares. El letrado le habría dicho: «Que se cuide estos días porque él sabía lo que podía pasar «.

Tras las amenazas, una mujer que trabaja allí, identificada como V.J., lo denunció por lo que la fiscal pidió su detención. En estos momentos, la Policía montó un operativo para dar con su paradero y detenerlo, pero aún no logran ubicarlo.

