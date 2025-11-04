Senadores y diputados electos recibieron sus diplomas

Autoridades de la Junta Electoral entregaron los certificados a los legisladores nacionales electos el 26 de octubre pasado.

La Junta Electoral Nacional, distrito Chaco, integrada por su presidenta Rocío Alcalá y las vocales Zunilda Niremperger y Emilia Valle, entregó diplomas a senadores y diputados nacionales electos en los comicios del 26 de octubre.

Se trata de Guillermo Agüero, Rosario Goitia, Sergio Dolce y Julieta Campos como diputados; y Juan Cruz Godoy, Silvana Schneider y Jorge Capitanich, como senadores.

En el acto, realizado en la sala de acuerdos de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia estuvieron presentes: el procurador general Jorge Canteros, el juez federal Ricardo Mianovich, el fiscal federal Patricio Sabadini, Alfredo Rodríguez en representación de Goitia y Raúl Bittel por Capitanich, la intendenta de Barranqueras, Magda Ayala, ministros del Poder Ejecutivo provincial, familiares, amigos y público en general.

Fuente:datachaco

