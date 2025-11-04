Secheep: detectan más de 300 conexiones ilegales

La intervención contó con la participación de ocho camionetas operativas, con cuadrillas que realizaron más de 25 procedimientos cada una.

En el marco del plan provincial de lucha contra el fraude eléctrico, Secheep llevó adelante este martes un operativo de control en el barrio Palmeras y zonas aledañas de Resistencia, donde se detectaron más de 300 conexiones clandestinas en un solo día.

El presidente de Secheep, José Bistoletti, remarcó la necesidad de sostener y profundizar estos controles en toda la provincia: «Estamos profundizando los operativos, porque detrás de cada conexión irregular hay un perjuicio directo para todos los usuarios que pagan su factura. Además, se trata de un riesgo eléctrico que pone en peligro la vida de las personas y afecta la calidad del servicio», afirmó.

La intervención contó con la participación de ocho camionetas operativas, con cuadrillas que realizaron más de 25 procedimientos cada una, concretando la baja inmediata de suministros ilegales y colocando las notificaciones correspondientes en los domicilios.

En ese sentido, Bistoletti subrayó también que el fraude eléctrico genera sobrecargas, ocasiona cortes y baja tensión en los barrios y expone a las familias a posibles accidentes.

Bistoletti destacó también el rol del personal operativo y administrativo de la empresa: «La lucha contra el fraude eléctrico es una tarea continua, y los resultados que estamos obteniendo muestran el compromiso de Secheep con una prestación más segura, equitativa y sustentable del servicio energético».

La empresa recordó que las conexiones ilegales constituyen un delito, y adelantó que los operativos de fiscalización continuarán en distintos puntos de la provincia durante las semanas.

Fuente:datachaco

