Pampa del Infierno: Invitan a comerciantes a conocer los beneficios de la Ley de Sponsorización

El próximo viernes 7 de noviembre, a las 20:00, se realizará en el S.U.M. municipal una charla informativa sobre la Ley de Sponsorización N° 1772-S, destinada a comerciantes y empresarios locales interesados en conocer los beneficios que esta normativa ofrece a quienes apoyen económicamente al deporte chaqueño.

El encuentro es organizado por el Club Social y Deportivo Comercio junto a la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios de Pampa del Infierno, con el acompañamiento del Gobierno del Chaco, el Instituto del Deporte Chaqueño, la ATP (Administración Tributaria Provincial) y el Municipio de Pampa del Infierno.

Según explicaron desde la organización, la Ley 1772-S permite que empresas o personas puedan convertirse en sponsors o tutores de deportistas, clubes o instituciones deportivas, destinando aportes económicos que se traducen en beneficios fiscales, como la posibilidad de descontar parte del aporte del Impuesto sobre los Ingresos Brutos provincial.

“Esto significa que los impuestos pueden transformarse en un apoyo directo al deporte local. Es una oportunidad para que el sector privado acompañe el crecimiento de nuestros clubes y deportistas”, expresaron desde el Club Comercio.

La actividad será abierta y gratuita, y los organizadores invitan a todos los comerciantes de la zona a participar para conocer en detalle cómo acceder a los beneficios que otorga esta ley.

