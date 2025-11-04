Milei tomará juramento a Adorni y luego viajará a Estados Unidos con una cargada agenda

El presidente Javier Milei se prepara para este miércoles tener una jornada cargada de actividades en el país y en el exterior. Por la mañana, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, encabezará el acto de asunción de su hasta ahora vocero, Manuel Adorni, quien será formalmente designado como nuevo jefe de Gabinete.

De acuerdo con fuentes oficiales, el mandatario aprovechará el mediodía para completar los formalismos del nombramiento, tras lo cual partirá rumbo a los Estados Unidos. En paralelo, el Gobierno organizaba un encuentro con los senadores electos de La Libertad Avanza, similar al que se realizó el martes con los diputados del espacio.

A las 15:00, Milei tiene previsto viajar hacia Miami, donde aterrizará cerca de las 21:00 (hora local). Su primera actividad internacional será el American Business Forum, que se desarrollará el jueves 6 de noviembre en el Kaseya Center, con la participación de destacadas figuras del ámbito político, empresarial y cultural.

Entre los invitados figuran Donald Trump, Lionel Messi, la dirigente venezolana María Corina Machado —Premio Nobel de la Paz 2025—, el CEO de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, el actor Will Smith, el presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, y el cofundador de Flow, Adam Neumann, entre otros.

Aunque inicialmente se especulaba con un encuentro entre Milei y Trump, las agendas no coincidieron: el expresidente estadounidense hablará el miércoles a las 14:00, mientras que Milei aún estará en Buenos Aires tomando juramento a Adorni. El libertario disertará el jueves a las 15:45, cuando Trump ya no estará en Florida.

En esta edición del foro, el presidente argentino no leerá un discurso preparado, sino que será entrevistado por Bret Baier, presentador de Fox News y amigo personal de Trump.

Tras su participación en el foro, Milei viajará a Nueva York para visitar la tumba del Rebe de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson, líder espiritual judío al que ya había acudido en noviembre de 2023, poco después de ganar el balotaje. Según allegados, el mandatario busca agradecerle «por los logros obtenidos» en su primer año de gobierno.

El viernes, el jefe de Estado participará de una reunión con empresarios e inversores internacionales, organizada por el Consejo de las Américas (Council of the Americas), en la que se espera que presente oportunidades de inversión en Argentina y las reformas estructurales en marcha.

La última escala de la gira presidencial será en La Paz, Bolivia, donde Milei asistirá a la asunción de Rodrigo Paz Pereira como presidente de ese país. El dirigente del Partido Demócrata Cristiano ganó las elecciones con más del 54% de los votos, poniendo fin a dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

