Gobierno apelará medida cautelar de la Fundación Valdocco: exigen pagar sueldos a docentes que no viven en Chaco

El Ministerio de Educación clausuró la institución por una serie de irregularidades. La medida le significa al Estado provincial una erogación de más de 124 millones de pesos mensuales.

La ministra de Educación, Sofía Naidenoff, y el secretario Coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez, realizaron este martes una rueda de prensa para dar un informe sobre la causa iniciada por el Gobierno del Chaco contra la Fundación Valdocco, con origen en la provincia de Santa Cruz.

Dicha organización, en el 2010, se instaló en la provincia y creó una Unidad Educativa Privada con albergue estudiantil en General Vedia y en Comandancia Frías, que le significan al Estado provincial una erogación de más de 124 millones de pesos mensuales para el pago de sueldos de más de 70 docentes, que ni siquiera residen aquí.

La ministra Naidenoff señaló que esta causa está en el Juzgado Civil y Comercial N° 21, quien «inexplicablemente» dio lugar a una medida cautelar presentada por el representante y en su momento rector de la Unidad Educativa Privada, el cura Juan Carlos Molina, ya que el Ministerio de Educación, ante las irregularidades, procedió a clausurar esta institución donde supuestamente brindaba servicio educativo a jóvenes con problemas de adicciones.

Ante ello, manifestó que «esta medida cautelar obliga al Ministerio a seguir pagando. Por lo tanto, el Chaco va apelar para que no se le aplique astreintes, plata que tiene que pagar la provincia si no cumple, que es dinero de todos los chaqueños con una situación totalmente irregular».

Naidenoff comentó también: «Nosotros constatamos y 78 docentes, efectivamente, cobraban en las dos provincias (en Santa Cruz y en Chaco). A partir de ahí, se inicia una investigación exhaustiva, una instancia donde se les pide todos los comprobantes de esta fundación, a través de la Dirección General de Educación Pública de Gestión Privada. En el mismo acto, saltó que el responsable de la fundación es el padre Juan Molina. Acá en el Chaco también era rector y estaba viviendo en Santa Cruz», detalló.

«El Gobierno de la provincia de Santa Cruz, por su parte, inicia una denuncia hace varios meses, porque allá esta fundación tiene otras causas muy complejas, como por trata de personas, y le inician una causa al padre Molina», agregó la ministra.

Asimismo, dijo que «siguiendo las investigaciones que corresponden como Estado, las irregularidades eran cada vez mayores. Ante esto, volvemos a pedirle las documentaciones, ante la falta de las mismas. Lo primero que se hace es dar de baja», explicó Naidenoff.

Además, se clausuró la fundación, se dieron de baja los cargos docentes y se constató que no había estudiantes en la sede de Comandancia Fría. «Se deja de pagar lo que no corresponde, que es plata de todos los chaqueños, 124 millones de pesos que se pagaba a esta gente por mes», indicó la ministra. Aclaró que solamente quedó el anexo de esta unidad educativa privada en General Vedia, para corroborar todo lo atinente con 25 menores que estarían en el lugar.

DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA N° 2 POR DEFRAUDACIÓN AL ESTADO

Al respecto, el secretario Coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez, puntualizó la cuestión de los docentes que cobraban sueldos sin residir en el Chaco, exhibiendo un listado con casos de profesionales –según el último padrón electoral- que viven en Ingeniero Juárez (Formosa), Caleta Olivia y El Calafate (Santa Cruz) o Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

«Se hizo una denuncia penal por defraudación al Estado, porque la justicia del Chaco, un juez, está pidiendo que le paguen un sueldo a esta gente, que ni siquiera está radicada en el Chaco», sostuvo.

