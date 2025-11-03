Sameep realizará tareas en el Segundo Acueducto y suspenderá el bombeo

El servicio se reanudará de manera progresiva una vez finalizadas las tareas.

La empresa Sameep comunicó que el miércoles 5 de noviembre se llevará a cabo una suspensión programada del bombeo de agua potable en el Segundo Acueducto del Interior, debido a la realización de tareas técnicas en distintos puntos del sistema.

Los trabajos comenzarán a las 7 de la mañana y demandarán unas ocho horas de intervención , por lo que se detendrá la impulsión de agua hacia Presidencia Roque Sáenz Peña durante ese período. Una vez finalizadas las tareas, el servicio se reanudará de manera progresiva en las distintas localidades abastecidas por el acueducto.

La intervención estará a cargo de Sameep, Secheep y la UTE constructora del Segundo Acueducto, y se desarrollará tanto en la planta de toma de agua cruda, ubicada a la vera del Puente General Belgrano, como en la nueva planta potabilizadora de Barranqueras.

Según informó la empresa, las tareas forman parte del proceso de puesta en servicio del nuevo centro de distribución eléctrica, que permitirá garantizar un suministro de energía adecuado para el sistema de bombeo.

Además, la UTE aprovechará la parada para habilitar el sistema antiarietes del acueducto de agua cruda y realizar la limpieza de las bombas verticales en el muelle de toma, acciones consideradas claves para incrementar la capacidad de producción y optimizar el servicio de cara al verano.

En paralelo, el presidente de Sameep, ingeniero Nicolás Diez, desmintió categóricamente los rumores difundidos en redes sociales acerca de una supuesta falta de insumos químicos para el tratamiento del agua.

«Se sigue trabajando con la misma responsabilidad de mantener la calidad del agua en los términos que rigen las normas del Código Alimentario Argentino, no sólo en el Área Metropolitana del Gran Resistencia, sino también en todo el interior del Chaco, a través de los laboratorios que posee la empresa», afirmó Diez.

El titular de la compañía subrayó que «este tipo de versiones malintencionadas siembran dudas en la población», y reafirmó el compromiso de la empresa de brindar un servicio responsable y concluir las obras del Segundo Acueducto en los plazos establecidos, tal como lo solicita el gobernador Leandro Zdero.

fuente:datachaco

Comentarios