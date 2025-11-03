Picadas, tiros y fuga en el centro de Resistencia: detuvieron a nueve jóvenes alcoholizados

Agentes de la Comisaría Tercera Metropolitana interceptaron una camioneta que realizaba picadas en pleno centro de Resistencia durante la madrugada de este lunes. Por el hecho, hay nueve jóvenes detenidos, algunos de ellos menores de edad.

Los uniformados realizaban recorridas de prevención alrededor de las 5.45 horas, cuando, en la intersección de la avenida Alberdi y calle Franklin —a la salida de un boliche—, un grupo de personas bajo los efectos del alcohol abordó una camioneta Toyota SW4 gris oscuro sin patente y comenzó a conducir de manera peligrosa, jugando picadas.

Estas maniobras pusieron en riesgo la vida de los transeúntes, por lo que el personal policial intentó detener la marcha del vehículo con la voz de alto. Sin embargo, los ocupantes emprendieron la huida a toda velocidad. En ese momento, los agentes comenzaron a seguirlos de manera controlada y solicitaron apoyo vial.

A pesar de ello, los jóvenes no frenaron y, aparentemente, efectuaron varios disparos. Tras la tensa persecución, abandonaron la camioneta en calle Fray Rossi al 500 y huyeron a pie.

Los infractores fueron finalmente detenidos en el pasaje Salta al 1300. En el lugar se identificó a seis mujeres y tres hombres: R. J. T. E., de 16 años; A. N. R., de 20; N. A. S., de 20; S. S. S., de 20; N. S. R., de 18; D. E. C., de 19; A. A. C., de 18; V. A., de 21; y M. K. F., de 19.

Todos fueron trasladados al servicio de Medicina Legal y luego a la unidad policial correspondiente. Asimismo, se procedió al formal secuestro del vehículo mencionado.

