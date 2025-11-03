No habrá atención bancaria en Chaco el 6 de noviembre por el Día del Bancario

El próximo jueves 6 de noviembre, las entidades bancarias de todo el país suspenderán sus actividades, por lo que la atención al público en el Banco del Chaco también se verá afectada. Esta medida responde a la celebración del Día del Bancario, considerado un feriado para el sector.

Según el calendario laboral, el 6 de noviembre se establece como una fecha especial para las entidades financieras, durante la cual la operatoria presencial queda suspendida y todos los trámites que requieren atención directa del personal deberán reprogramarse.

El Día del Bancario coincide con el aniversario de la fundación de la Asociación Bancaria (AB), el sindicato que representa a los empleados bancarios a nivel nacional. La Asociación Bancaria se constituyó el 6 de noviembre de 1924 y, mediante el convenio colectivo, estableció oficialmente esta fecha en el artículo 50 como reconocimiento a los trabajadores del sector.

Durante esta jornada, los bancos operarán bajo las normas habituales de los feriados nacionales aplicadas al sector, otorgando al personal un día de descanso. Además, se contempla una compensación económica especial asociada al reconocimiento gremial; según la última actualización salarial, el monto correspondiente al «Día del Bancario» asciende a $ 1.708.032,46.

