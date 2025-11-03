Milei reúne a su Gabinete tras los cambios: Adorni y Santilli debutan con nuevos roles

El presidente Javier Milei convocó a su Gabinete para este lunes a las 9.30 en Casa Rosada, en lo que será la primera reunión con Manuel Adorni como jefe de Gabinete y Diego Santilli como ministro del Interior.

Será el debut oficial de Santilli en la mesa de ministros, tras haber sido hasta este domingo diputado electo de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires. Según explicó el propio mandatario, el exvicejefe porteño tendrá la tarea de articular acuerdos y negociaciones con las provincias y el Congreso, con el foco puesto en avanzar en las reformas laboral, tributaria, el nuevo Código Penal y el Presupuesto 2026.

En el caso de Adorni, aunque no será una novedad participar del encuentro, sí lo hará por primera vez como jefe de Gabinete, tras la salida de Guillermo Francos, quien renunció en medio de versiones sobre internas y reconfiguraciones en el esquema de poder.

Con estos movimientos, el Gobierno busca equilibrar la interna libertaria que atraviesa la gestión. Tanto Adorni como Santilli fueron promovidos por Karina Milei, aunque el segundo mantiene una relación cercana con Santiago Caputo, principal asesor presidencial. Este vínculo, según analistas del entorno libertario, podría apaciguar las tensiones entre ambos polos de poder.

Desde el Ejecutivo aseguran que, al menos en el corto plazo, no se prevén nuevos cambios en el Gabinete. Pese a los rumores, Caputo continuará como asesor presidencial y conservará influencia en ministerios clave como Justicia, Salud y la SIDE.

Las modificaciones recientes también impactan en otras áreas del Gobierno. Con la asunción de Patricia Bullrich en el Senado y de Luis Petri en Diputados, quedan por resolver las conducciones en Seguridad y Defensa.

En Seguridad, todo indica que el cargo será asumido por Alejandra Monteoliva, actual secretaria del área y persona de confianza de Bullrich, quien habría sido la principal impulsora de su designación.

En Defensa, en cambio, aún no hay definición. Entre los posibles nombres suenan Luciana Carrasco, actual jefa de Gabinete del ministerio, y Guillermo Montenegro, quien fue mencionado para ocupar Justicia y ahora podría ser considerado para liderar la cartera vinculada a las Fuerzas Armadas.

Reformas y diálogo con las provincias

Tras asumir su nuevo rol, Adorni afirmó que buscará impulsar los proyectos estratégicos del presidente. «Hay reformas muy importantes y tenemos la instrucción del Presidente de llevarlas adelante», señaló en diálogo con Radio Mitre. También adelantó que trabajará en coordinar el funcionamiento del Gabinete: «Sé perfectamente cómo hacerlo, tengo excelente comunicación con todos los ministros y sus equipos. Vamos a avanzar en las conversaciones con los gobernadores».

En esa misma línea, Santilli expresó su compromiso desde el Ministerio del Interior: «La Argentina necesita avanzar en las reformas estructurales que permitan al país crecer, generar empleo y atraer inversiones. Estamos en un momento único. Los argentinos eligieron seguir por el camino de la libertad y avanzar en las transformaciones que necesitamos para construir un futuro».

Mientras tanto, los gobernadores siguen de cerca los movimientos en el oficialismo, con expectativa sobre la continuidad del diálogo con la Casa Rosada. Entre los principales reclamos provinciales figuran la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y las modificaciones al Impuesto a los Combustibles Líquidos.

