Inicia la segunda semana del juicio por Cecilia: habrá entre 6 y 8 testimonios por día

Este lunes inicia la segunda semana del juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, que se desarrolla en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia y que tiene en el banquillo a la familia Sena y a sus cuatro colaboradores.

El debate se retomará con la continuación del testimonio de la madre de Cecilia, Gloria Romero, quien inició su declaración el pasado viernes 31, pero que quedó interrumpida por pedido de los abogados y los jurados para descansar y debido a que Romero se sentía descompuesta.

Fuentes judiciales indicaron que la idea es tratar de hacer entre 6 y 8 testimoniales por jornada. Cabe destacar que el juicio tiene audiencias programadas para los días 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20 de noviembre, de 8 a 17.

Cabe destacar que, tras tres días de selección del jurado popular, el viernes 31 inició la etapa clave del juicio con las instrucciones iniciales por parte de la jueza técnica Dolly Fernández y los alegatos de apertura del Equipo Fiscal Especial, la querella y la defensa de los imputados.

Luego, tras un cuarto intermedio, durante la siesta iniciaron los testimonios, siendo la abuela de Cecilia, Mercedes Valoy Flores, la primera en hacerlo. La testigo relató sobre cómo era su relación con César Sena, la última vez que vio a Cecilia con vida, la supuesta comunicación durante «el viaje» y recordó cuando César comentó durante una entremesa familiar que «sabía desaparecer personas».

Como segunda testigo, fue el turno de Gloria Romero, quien también se refirió a la última vez que vio a su hija con vida, lo que pensaba sobre su yerno César y la vez que éste le contó que el crimen perfecto es cuando «no hay cuerpo, no hay delito». Sin embargo, su testimonio no pudo completarse y continuará este lunes.

Comentarios