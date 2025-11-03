El 14 de noviembre habrá asueto judicial por el Día del Empleado Judicial

El viernes 14 de noviembre habrá asueto judicial en las seis circunscripciones del Poder Judicial del Chaco, con motivo del Día de la Empleada y el Empleado Judicial, según lo resolvió el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en el punto primero del acuerdo 3.792/25.

La medida fue adoptada en reconocimiento a la fecha que se celebra cada 16 de noviembre, cuando se conmemora la creación de la Confederación Judicial Argentina, ocurrida en 1952. En esa oportunidad, representantes gremiales de distintas provincias se reunieron en Catamarca, conformando la primera agrupación judicial del país.

Posteriormente, en mayo de 2011, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.674, que declaró oficialmente el 16 de noviembre como el «Día del Trabajador Judicial Argentino», en homenaje a esa histórica jornada que marcó el inicio de la organización sindical del sector.

fuente:diariotag

Comentarios