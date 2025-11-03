Con tecnología, Secheep mejoró la precisión de la lectura de medidores eléctricos

La empresa energética provincial (Secheep) comenzó a implementar un nuevo sistema digital para la toma de lecturas de medidores eléctricos domiciliarios. La herramienta incorpora registro fotográfico, georreferenciación y alertas automáticas, lo que promete mayor precisión, transparencia y trazabilidad en el control del consumo eléctrico de cada usuario.

Según informaron desde la compañía, el sistema permite «optimizar la precisión, transparencia y trazabilidad del proceso de toma de lectura», al mismo tiempo que reduce errores humanos y previene irregularidades. La nueva metodología forma parte de un plan más amplio orientado a mejorar la calidad del servicio y fortalecer la confianza de los usuarios.

El corazón del cambio está en una aplicación móvil que utilizan los operarios encargados de relevar los medidores. Al llegar al domicilio, el trabajador identifica el dispositivo, registra la lectura, controla alertas automáticas y verifica el estado físico del medidor. Todo el proceso queda georreferenciado con coordenadas GPS, fecha y hora exacta, garantizando la trazabilidad de la operación.

Además, cada lectura se completa con un registro fotográfico del medidor, que se almacena en la base de datos de Secheep junto con los demás datos recolectados. Este respaldo permite, por ejemplo, que los clientes consulten las imágenes históricas de sus medidores y corroboren la fecha y hora de cada toma, una novedad que refuerza la transparencia y la atención al cliente.

Las alertas automáticas del sistema también facilitan el control: notifican si un consumo resulta anormalmente bajo, alto o nulo, ayudando a detectar inconsistencias o posibles fallas en tiempo real. De esta manera, se mejora la calidad del relevamiento y se evita la necesidad de rectificaciones posteriores.

Para Secheep, la incorporación de esta tecnología representa un salto cualitativo en su gestión operativa. La combinación de herramientas digitales, geolocalización y evidencia fotográfica permite auditar con precisión cada lectura, resolver reclamos con mayor rapidez y brindar un servicio más confiable. En palabras de la empresa, se trata de «un paso firme hacia una gestión moderna, eficiente y transparente».

