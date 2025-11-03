Buscan a dos adolescentes en Resistencia: salieron a la feria y no volvieron

La Policía de la Comisaría Primera Metropolitana busca intensamente a dos adolescentes que fueron vistos por última vez en la tarde del domingo 2 de noviembre, cuando salieron de sus hogares rumbo a la feria ubicada en avenida Las Heras y Juan B. Justo, en Resistencia. Desde ese momento, no se tuvo más noticias sobre su paradero.

Según la denuncia radicada por la madre de la joven, su hija Keila Lourdes Bogado, de 15 años, salió de su casa alrededor de las 19:30 junto a su novio, Isaías Nahuel Román, de 14 años. Ambos tenían previsto visitar la feria y luego dirigirse a la plaza 25 de Mayo para compartir unos tererés. Sin embargo, nunca regresaron y no volvieron a comunicarse con sus familias.

La denunciante relató que intentó contactarse con los adolescentes, pero no obtuvo respuesta. Keila no llevaba consigo su teléfono celular, por lo que sólo pudieron intentar comunicarse con el número de Isaías, sin éxito. Más tarde, al constatar que los menores no habían regresado, las familias comenzaron a buscarlos por distintos lugares y amigos, hasta decidir realizar la denuncia formal.

Keila Lourdes Bogado (15): de contextura delgada, 1,50 m de estatura, cabello largo negro, tez blanca y ojos marrones. Al momento de desaparecer vestía un short de jean celeste, remera blanca con flores pequeñas y zapatillas blancas. Llevaba una mochila negra con maquillaje y una bolsa con tres pantalones que había comprado en la feria.

Isaías Nahuel Román (14): alto, delgado, cabello negro, ojos negros, tez blanca. Vestía un pantalón cargo azul y una remera blanca.

Cualquier información sobre el paradero de Keila e Isaías puede comunicarse a la Comisaría Primera Metropolitana, al 911 o al número de contacto de la familia.

