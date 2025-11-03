Allanaron dos casas por la balacera en el barrio Güiraldes: incautaron cartuchos y celulares

Dos grupos de hombres se enfrentaron a los tiros en el barrio Güiraldes de Resistencia durante la tarde del domingo 26 de octubre, poco antes de que finalizara la jornada electoral. Por el hecho, hay dos detenidos en el marco de la causa por «supuesto abuso de armas de fuego», y en el día de hoy se llevaron a cabo dos allanamientos en viviendas de los presuntos implicados.

Cabe mencionar que el enfrentamiento ocurrió en la intersección de las calles Segundo Sombra y Soldado Aguilera, en la zona sur de la capital chaqueña. De inmediato, varios videos de lo sucedido se viralizaron en redes sociales y la Policía tomó conocimiento del hecho.

Los operativos se ordenaron tras tareas de investigación y entrevistas con testigos que señalaron a los protagonistas, identificados como A. G. C. y G. N. F. Las viviendas fueron inspeccionadas por personal policial alrededor de las 10.30, y en el lugar se incautaron cuatro cartuchos calibre 25, dos pares de zapatillas blancas marca Adidas, dos bermudas tipo jeans, tres teléfonos celulares de los moradores y un chaleco refractario con la leyenda «Policía».

El primero de los domicilios allanados se ubica en la manzana 12, parcela 10, quinta 2 del mencionado barrio, donde se secuestró la mayoría de los elementos. Además, se notificó al morador de su situación judicial en libertad. En la segunda vivienda, el resultado fue negativo.

