Río Negro celebró la última soldadura del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur: hito para la energía argentina

El gobierno de Río Negro celebró este sábado la concreción de la última soldadura automática del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), en el ingreso a la Terminal Portuaria de Punta Colorada, un punto de inflexión en la construcción de una de las obras energéticas más importantes de las últimas décadas.

El gobernador Alberto Weretilneck encabezó el acto y calificó el avance como “un día histórico para Río Negro y para la Argentina”. Aseguró que el logro es resultado de “la estabilidad política, la previsibilidad económica y la seguridad jurídica” que ofrece la provincia, condiciones que “dan confianza, permiten planificar y garantizan que los compromisos del Estado con el sector privado se cumplan”.

Con una extensión de 437 kilómetros, el oleoducto conectará Allen con Punta Colorada, abriendo un nuevo corredor que permitirá exportar petróleo de Vaca Muerta a mercados internacionales a través de la costa atlántica rionegrina.

El proyecto, desarrollado por la UTE Techint–Sacde, demandó un despliegue técnico y logístico inédito: 76 cruces especiales de rutas y arroyos, el traslado de más de 200 equipos pesados, tres campamentos móviles y la participación de miles de trabajadores distribuidos a lo largo de la traza.

Durante octubre, las obras alcanzaron un récord de 175 uniones diarias y más de cuatro kilómetros de avance en una sola jornada, consolidando el ritmo de ejecución.

Etapas finales y proyección exportadora

La fase que culmina con la soldadura automática será seguida por tareas de cierre lineal y el cruce subterráneo del río Negro, previsto para diciembre de 2025. Si se cumple el cronograma, la exportación de crudo a través de Punta Colorada comenzará en diciembre de 2026, marcando un salto estructural en la capacidad exportadora del país.

En su primera etapa, el VMOS podrá despachar 180.000 barriles diarios, con potencial de ampliarse hasta 550.000 barriles. Según estimaciones oficiales, el ducto generará ingresos superiores a los u$s1.000 millones para Río Negro en los próximos 13 años.

El Bono VMOS, de USD 60 millones, ya comenzó a destinarse a obras y equipamiento en salud, educación y seguridad, reforzando el impacto social del proyecto en toda la región.

Río Negro, polo energético en expansión

Weretilneck destacó que la concreción de este tramo representa mucho más que un avance técnico. “Es la muestra de lo que podemos lograr cuando el Estado, las empresas, los gremios y los trabajadores empujan en la misma dirección”, sostuvo, subrayando el valor del esfuerzo conjunto y la articulación público-privada.

La finalización de la soldadura del Vaca Muerta Oil Sur coloca a Río Negro en el centro del mapa energético nacional, consolidando su rol como eje de exportación y desarrollo productivo.

Con el horizonte puesto en 2026, la provincia busca transformar su litoral atlántico en una plataforma estratégica de salida al mundo para el petróleo neuquino, un objetivo que, según Weretilneck, “demuestra que la previsibilidad sigue siendo la base del crecimiento sostenido”.

