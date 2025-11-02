Recibió el alta Catalina, la niña internada por la explosión de un experimento

Luego de 20 días internada, dieron de alta a Catalina, una de las nenas que sufrió graves heridas tras la explosión de un volcán como experimento para la feria de ciencias en una escuela de Pergamino.

La menor estaba internada en el Hospital Garrahan desde el 9 de octubre, cuando ocurrió el dramático accidente, que dejó a más de un niño gravemente hospitalizado.

Si bien la niña recibió el alta médica, deberá continuar su tratamiento de forma ambulatoria en la Ciudad de Buenos Aires. Su padre, Javier Maglio, describió la felicidad de tener a su hija nuevamente en casa con un posteo en sus redes sociales: «Después de 20 días, así de contentos nos fuimos».

El grave hecho ocurrió en el Instituto Comercial Rancagua durante una feria de ciencias donde se realizaba un experimento que simulaba la erupción de un volcán. El ensayo, que se desarrollaba ante la expectativa de alumnos, docentes y familiares, explotó de manera descontrolada.

Según se pudo saber, la explosión lanzó una esquirla de metal que impactó en la cabeza de la niña, atravesándole el cráneo y alojándose en el cerebro, además de provocarle quemaduras profundas en el rostro. Catalina había asistido a la feria como espectadora junto a familiares cuando la onda expansiva y los fragmentos la alcanzaron de lleno.

