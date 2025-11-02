Pelea entre presos en una comisaría: intentaron abrir las celdas y agredieron a un guardia

Dos internos intentaron forzar candados para enfrentarse entre sí y agredieron a un agente que intervino. No hubo heridos.

Un violento episodio se registró este sábado por la noche en la Comisaría Cuarta Metropolitana, donde dos internos intentaron forzar los candados de sus celdas para pelear entre sí y terminaron atacando al llavero de turno, el agente Antonio Fernández, cuando el personal policial intervino para calmarlos.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:55 del sábado último, y obligó a desplegar un amplio operativo en el lugar. Intervinieron Bomberos; el Grupo de Operaciones Especiales (COE); el médico policial Dr. Germán Brítez; personal del Departamento Canes, Inteligencia Criminal y la Subsecretaría de Derechos Humanos, entre otras divisiones.

Durante la intervención se secuestraron dos palos de escoba de madera de un metro de largo, presuntamente utilizados en el intento de agresión. Los internos involucrados fueron identificados como J. P. (25), dependiente de la Comisaría 13ª Metropolitana, y F. N. B.(33), de la Comisaría 14ª Metropolitana, quienes fueron trasladados y realojados en otras dependencias.

De acuerdo con el parte policial, no se registraron heridos entre los reclusos ni entre el personal de servicio. La Fiscalía en turno, a cargo del ayudante fiscal Barreto, dispuso las actuaciones de rigor para continuar con la investigación del hecho.

