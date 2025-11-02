Intentó agredir a su padre y amenazó con incendiar la vivienda: fue detenido por la policía en Sáenz Peña

Un grave episodio de violencia familiar se registró esta mañana en el Barrio San Cayetano de Presidencia Roque Sáenz Peña, cuando un joven de 22 años intentó atacar a su padre con un arma blanca y amenazó con incendiar la casa utilizando una garrafa de gas.

El hecho motivó la intervención inmediata de efectivos del Departamento 911 – División Patrulla Preventiva, quienes acudieron en apoyo a la Comisaría Quinta, tras un alerta emitido por la División Despacho y Video Vigilancia.

Al llegar, los uniformados se entrevistaron con el padre del agresor, un hombre de 63 años, quien relató que su hijo se encontraba fuera de control, portando un cuchillo y una garrafa con la que amenazaba con prender fuego la vivienda.

Durante la intervención, el joven se abalanzó contra los policías intentando lesionarlos. Ante el inminente peligro, los efectivos hicieron uso racional de la fuerza, efectuando un disparo con escopeta policial cargada con posta de goma, logrando reducirlo sin que se registraran víctimas graves.

El sujeto fue identificado como C.J.B., y en su poder se secuestraron un cuchillo marca Tramontina con cabo de madera envuelto en tela marrón y una garrafa celeste de 3 kg con la manguera cortada, elementos incorporados a la causa judicial.

El rápido accionar y la profesional intervención policial permitieron controlar una situación de alto riesgo, resguardando la integridad física del denunciante, de los vecinos y del propio agresor.

