Evadieron un control policial y se tirotearon con la Policía en La Eduvigis

2 noviembre, 2025 ACTUALIDAD, POLICIALES

El episodio se registró en la madrugada de este domingo. Los atacantes se manejaban en una Volkswagen Amarok y en un Ford Ecosport. Pese a que lograron darse a la fuga, uno de ellos chocó contra un poste de alumbrado público y abandonó el rodado.

Un violento episodio se registró en horas de la madrugada de este domingo, a la altura del kilómetro 1.041 de la Ruta Nacional N° 11, en jurisdicción de La Eduvigis. Fuentes policiales informaron que dos vehículos intentaron darse a la fuga de un control policial, abrieron fuego y luego uno de ellos chocó contra una columna de alumbrado público.

El hecho ocurrió después de la medianoche. Efectivos de la comisaría local informaron que una camioneta Volkswagen Amarok y un auto Ford Ecosport esquivaron el operativo en la carretera nacional. En ese contexto, se detalló que el personal de la fuerza apostado en la zona observó a los vehículos desplazarse a alta velocidad y embestir los conos lumínicos y evadir el control.

Asimismo, en su intento de fuga, los implicados abrieron fuego en el sitio. Los disparos impactaron contra la casilla del puesto de control «sin lesionar a personal policial allí apostado, que, a su vez, respondió a la agresión haciendo uso de sus armas reglamentarias», señalaron desde la Policía.

Tras el ataque, los vehículos continuaron con su camino; sin embargo poco después se conoció que el Ford Ecosport colisionó contra un poste de alumbrado público. Con ese panorama, los ocupantes se dieron a la fuga, abandonando tanto el rodado como una pistola de calibre 9 mm con seis cartuchos, un cargador con 12 cartuchos del mismo calibre y un radio portátil.

Finalmente, el vehículo fue secuestrado; en tanto que los agentes que se encontraban en el puesto de control radicaron la denuncia correspondiente en la comisaría de Margarita Belén.

