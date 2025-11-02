Diego Santilli será el nuevo ministro de Interior en reemplazo de Lisandro Catalán

El presidente, Javier Milei, anunció mediante un comunicado oficial este domingo, que designó al diputado electo por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli como nuevo ministro de Interior tras la renuncia de Lisandro Catalán.

«Tenemos ministro del Interior. Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro. VLLC! Fin», escribió el Presidente.

La decisión se anunció tan solo unas horas después de que Milei recibiera en la Quinta de Olivos a Mauricio Macri, quien se retiró del lugar sin haber llegado, al menos hasta ese momento, a un acuerdo para la segunda etapa de la gestión.

Por su parte, el exvocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también se expresó al respecto: «Bienvenido Diego Santilli como nuevo Ministro del Interior de la Nación. Gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad. Mañana 9:30 horas tendremos reunión de Gabinete en Casa Rosada. Fin».

Comentarios