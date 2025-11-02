Detuvieron a una pareja por intentar estafar a un hotel con una falsa transferencia

Efectivos policiales detuvieron a una pareja acusada de estafar a un hotel ubicado en la zona de Villa Fabiana, en Resistencia. El operativo estuvo a cargo de integrantes del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana, quienes concretaron la captura luego de la denuncia del propietario del establecimiento.

La acusación daba cuenta que un hombre de 39 años y una mujer de 26 presentaron un comprobante de transferencia bancaria por $ 140 mil para abonar la reserva de dos noches. Sin embargo, el pago nunca se acreditó en la cuenta del comercio.

Con esta información, personal de la guardia del Departamento, junto a efectivos de la División Sustracción de Automotores, montó un operativo en el lugar y logró interceptar a los sospechosos cuando ingresaban al hotel.

Los implicados fueron detenidos y trasladados a Sanidad Policial; en tanto que el vehículo en el que se movilizaban fue secuestrado para realizar las pericias correspondientes. Por disposición de la Fiscalía Penal Nº 3, se iniciaron actuaciones judiciales por «supuesta estafa».

Comentarios