UNIDAD Y RENOVACIÓN: JORGE CAPITANICH E INÉS ORTEGA ENCABEZAN LA NUEVA CONDUCCIÓN DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DEL CHACO

El peronismo chaqueño renovó sus autoridades y definió una conducción que sintetiza experiencia, territorio y renovación, con una clara impronta de unidad y apertura hacia todos los sectores del movimiento.

Tras obtener el acompañamiento de más del 45% de los chaqueños en las últimas elecciones, el peronismo chaqueño consolidó una nueva etapa de unidad, reconstrucción y fortalecimiento político al renovar sus autoridades partidarias. Jorge Milton Capitanich será quien asuma la presidencia del Consejo Provincial, acompañado por Inés Ortega Bulinki Correa, intendenta de Fuerte Esperanza, en El Impenetrable, quién ocupará la vicepresidencia.

La nueva conducción expresa un peronismo que se abre al diálogo y al trabajo colectivo en toda la provincia, con la decisión de reconstruir la fuerza en cada comunidad y cada espacio de participación.

En ese sentido, la dupla representa la articulación entre la trayectoria de gestión y la nueva generación de dirigentes que buscan interpretar el nuevo presente político y social nacional, regional y local.

“Este es un tiempo de reorganización, de encuentro y de trabajo colectivo. Más del 45 por ciento de los chaqueños nos eligieron en la última elección, esto habla de un movimiento que no baja los brazos y que busca construir a partir de la escucha, el trabajo y la representación en todo el territorio”, destacó Capitanich.

Al tiempo que Ortega, que llega a la vicepresidencia contando con el apoyo de intendentes del norte chaqueño, señaló: “El peronismo vive en cada barrio, en cada comunidad del interior, en cada trabajador que resiste y en cada mujer que sostiene su hogar. No hay conducción posible sin pueblo; y no hay pueblo organizado sin un peronismo fuerte”.

Desde la conducción partidaria se anticipó que el objetivo inmediato será consolidar una agenda que reúna a todos los sectores del movimiento, incluyendo a intendentes, legisladores y militancia, para proyectar una nueva etapa de reconstrucción política y social.

En tanto, la nueva conducción cuenta también con la representación del movimiento obrero, con Isaías Alegre, referente de la CGT, quien aportará la mirada de los trabajadores y trabajadoras como segundo vicepresidente.

En cuanto a la nueva conducción del Congreso partidario chaqueño, consolida la unidad del movimiento después del proceso electoral, integrando a referentes de distintos espacios que formaron parte del Frente.

Entre ellos, la conducción será de Miguel Sotelo, del espacio Primero Chaco, y de la diputada María Luisa Chomiak, reafirmando la voluntad de construir un peronismo unido, plural, participativo y representativo de todas las miradas.

