Se ajustan detalles para la inminente Fiesta Nacional del Algodón

En la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, se alista una nueva edición de la Fiesta Nacional del Algodón, que tendrá lugar del viernes 7 al domingo 9 de noviembre de 2025. El anuncio oficial fue realizado por el gobierno provincial, que lanzó la convocatoria al gran encuentro agroindustrial y cultural.

La jornada de lanzamiento recuperó la vinculación histórica del cultivo con la identidad local. Según las autoridades, el algodón ha sido y continúa siendo un pilar de la economía chaqueña, motivo por el cual la fiesta pretende «poner en valor toda la cadena» que va de la semilla a la prenda confeccionada.

El evento se desarrollará en el predio Predio Ferichaco, y se espera la participación de productores, empresas, especialistas técnicos, representantes gubernamentales y público general. Allí se combinarán actividades de índole técnica, como charlas sobre genética del cultivo, innovación agroindustrial y transformación textil. Todo esto con formatos de exposiciones comerciales, rondas de negocios y shows artísticos.

Dentro del programa previsto, destaca una muestra temática que permitirá al visitante observar de forma integrada los distintos eslabones del algodón: desde la semilla y los lotes de cultivo, hasta la etapa industrial de hilado y confección. Este enfoque apunta a difundir una visión integral de la cadena productiva y generar vinculación entre los actores del sector.

En cuanto a la propuesta cultural y de entretenimiento, la grilla incluye espectáculos musicales con artistas de renombre del ámbito regional y nacional. Asimismo, se realizará la elección de la Reina Nacional del Algodón, desfile de modas con prendas confeccionadas localmente y shows de cierre en cada jornada.

La organización destacó el carácter estratégico del evento para el desarrollo provincial: por un lado, como espacio de comercio y alianzas empresariales para la industria algodonera; por otro, como factor de promoción turística y cultural para Sáenz Peña y la región. El gobierno provincial incentiva la participación de expositores y visitantes tanto del ámbito rural como urbano, para lograr un mayor impacto a lo largo de los tres días.

Así, la edición 2025 de la Fiesta Nacional del Algodón se presenta como un punto de encuentro que enlaza tradición, tecnología y futuro. Con la mirada puesta en la consolidación de la cadena algodonera y su valor estratégico, Sáenz Peña se prepara para desplegar su festival «de la semilla a la prenda» y reafirmar su rol protagónico en el mapa productivo argentino.

