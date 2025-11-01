Reconfiguración en el Gabinete de Milei: renuncias, confirmaciones y nuevos nombres

El Gobierno de Javier Milei atraviesa una nueva reconfiguración tras la salida de Guillermo Francos y Lisandro Catalán. En medio de los movimientos internos, el presidente confirmó a Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete, mientras crecen las versiones que ubican a Santiago Caputo como futuro ministro del Interior.

La noche del viernes, mientras Milei compartía una cena con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos, Francos anunció en su cuenta de X (antes Twitter) su renuncia al cargo. «Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre», escribió el ahora exfuncionario.

Horas después, la Oficina del Presidente informó oficialmente que el vocero presidencial, Manuel Adorni, será su reemplazante. El nuevo jefe de Gabinete agradeció «profundamente al presidente por haberlo elegido para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad».

Adorni, electo legislador porteño en mayo, asumirá el cargo este lunes en Casa Rosada. En tanto, Javier Lanari podría sucederlo como portavoz del Gobierno.

Por su parte, Lisandro Catalán también comunicó su renuncia al Ministerio del Interior. En un mensaje difundido en redes, señaló: «Me dirijo a usted (Milei) para presentarle mi renuncia al cargo, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción».

De acuerdo con fuentes cercanas al Ejecutivo, el principal candidato para reemplazarlo sería Santiago Caputo, asesor de máxima confianza del Presidente y parte del llamado «triángulo de hierro» que completa Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Entre los ministros que seguirán en funciones se encuentran Luis «Toto» Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Transformación y Desregulación del Estado), Mario Lugones (Salud) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

En tanto, Pablo Quirno asumirá oficialmente la Cancillería tras la renuncia de Gerardo Werthein. En el Ministerio de Seguridad, la senadora electa Patricia Bullrich dejará su cargo, y su lugar podría ser ocupado por la actual viceministra, Alejandra Monteoliva.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, también presentó su renuncia y sería reemplazado por Sebastián Amerio. Por último, Luis Petri dejará Defensa para asumir como diputado el próximo 10 de diciembre, y se evalúa que Xavier Isaac ocupe su puesto.

