Insólito: entró a Casa de Gobierno queriendo llevarse reflectores y terminó preso

Anoche, alrededor de las 1.30 de la madrugada, los agentes vieron por las cámaras de seguridad que un hombre merodeaba el jardín interno de la Casa de Gobierno del Chaco, por calle Mitre.

Inmediatamente los policías se dirigieron al lugar y vieron que el hombre intentaba llevarse reflectores, y logró dañar uno de ellos, pero no logró su cometido debido a la intervención de los agentes.

El ciudadano de 39 años fue conducido a la División Medicina Legal y luego a la Comisaría Segunda donde fue notificado de su detención a disposición de la justicia.

Comentarios