Detuvieron a brasileños que intentaban ingresar ilegalmente al país: investigan si son del Comando Vermelho

Tres ciudadanos brasileños fueron detenidos por la Policía de Misiones cuando intentaban cruzar ilegalmente la frontera entre Brasil y Argentina, en una zona cercana a la ciudad de Alba Posse, límite con Porto Mauá, en el estado de Río Grande do Sul.

Según informaron fuentes policiales, el operativo se realizó el viernes por la tarde, aunque la noticia se conoció este sábado a la mañana. Durante el procedimiento, los agentes constataron que dos de los detenidos tenían antecedentes por narcotráfico y el tercero por lesiones.

Los aprehendidos fueron identificados como Ednei Carlos D. S. (25 años), Luis Eduardo T. de S. (23) y Jackson S. de J. (35), todos con domicilio en Río das Ostras, estado de Río de Janeiro. Ninguno contaba con documentación migratoria válida ni pudo justificar su presencia en la zona fronteriza.

La fuerza provincial informó que se activaron los protocolos de cooperación internacional para determinar si los hombres mantienen vínculos con el Comando Vermelho, una de las facciones narcocriminales más poderosas de Brasil, y si pesan sobre ellos pedidos de detención o captura internacional.

Hasta tanto el vecino país envíe la documentación requerida, los tres ciudadanos permanecerán detenidos bajo un estricto dispositivo de seguridad, a disposición de la autoridad judicial competente.

