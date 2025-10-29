Segundo día del juicio por Cecilia: continúa el proceso de selección de los 12 jurados

Con la presencia de todos los imputados en el Centro de Convenciones Gala, la fiscalía y las defensas interrogan a las personas preseleccionadas para descartar prejuicios o vínculos con las partes.

Este miércoles se realiza la segunda jornada del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en el Centro de Convenciones Gala, donde continúa el proceso de selección de los 12 jurados populares elegidos al azar que deberán escuchar las pruebas, evaluar los testimonios y decidir el veredicto sobre César Sena, sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña, y los cuatro colaboradores, quienes se encuentran presentes en el lugar.

Durante esta primera etapa, los fiscales y defensores sigueninterrogando a los potenciales jurados para descartar prejuicios o vínculos con los imputados. Se estima que el procedimiento dure hasta tres días, por lo que podría extenderse hasta mañana.

