Quiénes son los gobernadores convocados por Milei al encuentro en Casa Rosada

El presidente Javier Milei mantendrá el jueves su primer encuentro con gobernadores luego de las elecciones legislativas en las que La Libertad Avanza (LLA) se impuso a nivel nacional. La reunión, que se realizará en la Casa Rosada dejó afuera a los mandatarios provinciales kirchneristas quedaron fuera de la convocatoria.

Los voceros explicaron que las invitaciones fueron dirigidas a los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo, rubricado en julio del año pasado en Tucumán. En consecuencia, no fueron convocados los mandatarios Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

Los primeros en recibir la comunicación oficial fueron los aliados de la Casa Rosada durante las últimas elecciones, entre ellos Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

También fueron convocados los integrantes del bloque Provincias Unidas: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) e Ignacio Torres (Chubut).

A ellos se suman Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Poggi (San Luis), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta).

Entre los mandatarios peronistas invitados figuran Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) —ambos reelectos el pasado domingo—, además del gobernador Gerardo Zamora (Santiago del Estero), líder del Frente Cívico provincial.

