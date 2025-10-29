Presentaron un proyecto de ley para el retiro voluntario en la administración pública

El oficialismo presentó un proyecto de ley que establece un régimen de retiro voluntario móvil para el personal de la administración pública provincial. La presentación ingresó este miércoles a la Legislatura chaqueña.

La iniciativa, con la firma del diputado provincial de la Unión Cívica Radical (UCR), Carim Peche con el respaldo de todo el bloque del oficialismo, e indica en el artículo 4 que «el Retiro Voluntario Móvil consistirá en el pago mensual de una asignación personal por parte del Estado provincial para el titular del beneficio y cesará con su jubilación en el régimen provincial conforme los lineamientos de la Ley Nº 800-H vigente al momento de acogerse al retiro establecido en la presente, con su renuncia o con su fallecimiento. En este último caso se otorgará a los causahabientes los derechos que correspondan de acuerdo al régimen previsional vigente», indica el proyecto.

Asimismo, se detalla que el haber mensual del Retiro Voluntario Móvil se establecerá conforme a la edad del agente y sus años de aportes jubilatorios al Instituto de Seguridad Social, Seguros y Prestamos (InSSSeP) y de acuerdo a los porcentajes que se consigarán, que van desde el 50 al 75 del haber al momento del retiro.

«Toda fracción superior a seis meses de aportes al InSSSeP, a los efectos de la presente ley, se considerará como un año más de aporte. Los haberes de los beneficiarios del Retiro Voluntario Móvil se ajustarán automáticamente a medida que cambien los tramos de aportes y edades respectivos fijados en la presente norma», añade el artículo 6 del documento.

CONDICIONES, EXCEPCIONES Y DETALLES

Además, el proyecto prevé la exclusión del régimen de Retiro Voluntario Móvil el personal del Escalafón 5 – Docente; Escalafón 8 – Seguridad; el personal profesional y técnico general del Poder Ejecutivo provincial; y el personal del sector salud pública, en cuyo caso será el Ministerio de Salud el que tendrá la facultad de establecer los «los supuestos de excepción en base a criterios de necesidad del sistema sanitario y razones de servicios debidamente acreditadas».

El artículo 8, por su parte, indica que el Estado provincial «practicará una pre liquidación del haber mensual que percibiría el agente en su condición de futuro retirado, con el propósito de exponer al interesado el monto de su nueva realidad salarial» y una vez notificado, el solicitante tendrá cinco días hábiles para rechazar el Retiro Voluntario Móvil. En caso de no comunicar decisión, se interpretará la aceptación del retiro «y habilitará la finalización del trámite».

Aquellos que adhieran al régimen percibirán el Sueldo Anual Complementario (SAC), el cual se liquidará con la misma metodología que el del personal activo; y podrá acceder a asignaciones familiares que correspondan. Asimismo, cuando el beneficiado con el retiro cumpla con los requisitos para el régimen jubilatorio, deberá solicitar el beneficio provisional; en tanto que la administración podrá iniciar el trámite de oficio.

El proyecto contempla que quienes opten por el retiro «están obligados a seguir efectuando los aportes jubilatorios al InSSSeP sobre el total de sus haberes brutos que percibía al momento de su acogimiento», hasta que alcancen la jubilación, mientras que «El Estado provincial queda obligado a efectuar los aportes patronales de ley sobre el total de los haberes que percibía el agente una vez acogido al presente régimen de retiro».

También, quienes se acojan al beneficio quedarán desvinculados del Estado provincial; sin embargo las autoridades superiores tienen la potestad de rechazar la solicitud de retiro cuando «existan razones de servicio que lo justifiquen».

En cuanto al financiamiento se establece la creación del Fondo Especial de Retiro Voluntario Móvil «el que deberá ser incorporado como jurisdicción presupuestaria especial en la ley de presupuesto general de la Provincia». Se prevé que la iniciativa tenga vigencia desde la fecha de su publicación hasta el 31 de diciembre de 2026.

