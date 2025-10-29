Milei busca consolidar su nueva mayoría con apoyo de Macri y diálogo con los gobernadores

El Presidente recibirá una vez más al líder del PRO en la Quinta de Olivos, mientras en la Cámara de Diputados aparecieron las primeras discusiones entre los espacios. En paralelo, recibirá en la Casa Rosada a los mandatarios provinciales.

El presidente Javier Milei encara una semana política intensa marcada por tres frentes simultáneos: una nueva reunión con Mauricio Macri, la negociación de acuerdos con los gobernadores y las primeras fricciones entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO dentro del Congreso.

Según confirmaron fuentes de ambos espacios, Milei volverá a recibir a Macri en la Quinta de Olivos, como parte de la estrategia para consolidar el «pacto de Acassuso», que sellaron antes del balotaje de 2023. Tras su triunfo electoral, el Presidente resaltó públicamente el apoyo del exmandatario, y ambos mantuvieron una comunicación telefónica de diez minutos en la que reafirmaron su alianza.

Macri insiste en que el Gobierno debe abrirse al diálogo con otros sectores para garantizar la gobernabilidad y avanzar en las reformas estructurales pendientes, entre ellas la laboral y la tributaria. «Espero que el Gobierno refuerce su equipo y la estabilidad para que podamos crecer», dijo tras votar en Recoleta.

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados surgieron las primeras tensiones entre los socios políticos. El jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, expresó su malestar con el presidente del cuerpo, Martín Menem, por lo que considera un intento de minimizar el rol del PRO en las decisiones del recinto.

Ritondo —quien incluso suena como posible sucesor de Menem— rechazó la idea de conformar un interbloque entre ambos espacios y analiza los pasos a seguir, en medio de un clima que hasta hace pocos días era de cooperación.

En paralelo, Milei convocó para el jueves a las 17 a una reunión en la Casa Rosada con al menos 15 gobernadores provinciales, con el objetivo de avanzar en los acuerdos que el Presidente definió como una extensión del Pacto de Mayo.

«Queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores a discutir en conjunto estos acuerdos y traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo», expresó Milei tras su victoria electoral.

Sin embargo, el respaldo no está garantizado. Algunos mandatarios advirtieron que su apoyo dependerá de las condiciones de la negociación. «Puede ser una foto inocua o una reunión seria, depende de la preparación previa», sostuvo un funcionario del centro del país.

Desde otras provincias, en cambio, se destacó el gesto de apertura: «Es positivo que el Presidente convoque al diálogo para construir consensos. Es momento de aprovechar esta oportunidad para avanzar en reformas necesarias», indicaron desde una gobernación del norte.

Entre las reformas que Milei busca impulsar figuran la laboral, tributaria, previsional y del Código Penal. Algunos gobernadores patagónicos se mostraron más cautelosos y advirtieron que no apoyarán proyectos que impliquen pérdida de derechos, mientras que otros mandatarios del Cuyo remarcaron que aún no se conoce en detalle la propuesta.

