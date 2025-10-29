Lanzaron una moneda que conmemora el gol a los ingleses, pero sin nombrar a Maradona

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó una moneda de $ 10 con un diseño inspirado en la jugada del segundo gol de Diego Maradona ante Inglaterra en el Mundial de México 1986, considerado el mejor gol de la historia del fútbol. La pieza forma parte del Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la FIFA, al que la Argentina se suma desde hace dos décadas, y su valor de venta es de $ 235.000.

El diseño de la moneda muestra el esquema táctico del gol, con la trayectoria de la pelota y los jugadores que fueron sobrepasados por el «10». En el anverso, una pelota de fútbol «rompe» la moneda y figura la leyenda «República Argentina – Copa Mundial de la FIFA 2026», mientras que en el reverso se indica el valor facial de 10 pesos, junto al año de acuñación, 2025. La pieza está compuesta de plata 925, pesa 27 gramos y tiene un diámetro de 40 milímetros.

Sin embargo, el lanzamiento no pasó desapercibido en redes sociales: el BCRA no mencionó a Diego Maradona ni en el comunicado oficial ni en las publicaciones realizadas en X (ex Twitter), lo que generó críticas de usuarios y coleccionistas. «¿Cómo van a homenajear el gol a Inglaterra sin nombrar a su autor?», fue uno de los comentarios más repetidos.

Desde el organismo monetario explicaron que la ausencia del nombre del ídolo no responde a una decisión política o simbólica, sino a cuestiones legales. «No hay nada extraño. Es un cuidado para no tener ningún problema con los derechos. No hay ninguna decisión ni política ni simbólica, solamente un tema de derechos», indicaron fuentes del BCRA.

Más allá de la explicación del organismo, los usuarios no tardaron en manifestarse en contra en las redes sociales. Sin ir más lejos, en respuesta al posteo de X del BCRA se pueden encontrar cientos de comentarios protestando por la no mención de Maradona.

La moneda se puede adquirir de forma presencial en el punto de venta ubicado en Reconquista 250, planta baja (ingreso por Reconquista 266), en la Ciudad de Buenos Aires. El Banco Central anunció una emisión limitada de 2.500 unidades para el mercado nacional, además de una versión especial en oro destinada al circuito internacional de coleccionismo.

Comentarios