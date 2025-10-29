La polémica frase del gobernador de Río de Janeiro tras la masacre: «Las únicas víctimas fueron…»

El gobernador Cláudio Castro -identificado como un político conservador cercano a Jair Bolsonaro- había criticado el martes el supuesto abandono del gobierno federal de Luiz Inácio Lula Da Silva en el despliegue contra el Comando Vermelho.

En este sentido, el mandatario aseguró: «La operación de hoy tiene muy poco que ver con la seguridad pública. Es una operación de defensa del Estado. Es una guerra que trasciende los límites de lo que el Estado debería librar solo. Para una guerra como esta, que no tiene nada que ver con la seguridad urbana, deberíamos contar con mayor apoyo, incluso de las Fuerzas Armadas».

Luego, continuó argumentando que «es una lucha que ya trasciende el concepto mismo de seguridad pública, consagrado en la Constitución” y lamentó que “Río está solo en esta guerra». De acuerdo con Castro, su solicitud de asistencia con blindados de la Marina y el Ejército había sido rechazada en tres ocasiones. Adicionalmente, advirtió sobre posibles y fuertes represalias por parte de los criminales debido al alto número de muertes e incautaciones.

No obstante, miembros del Gobierno del Brasil consideran que las quejas de Castro sobre la falta de apoyo federal son una maniobra política con miras a las elecciones del próximo año. El ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Ricardo Lewandowski, intervino comentando la operación policial que causó más de 60 decesos en dos favelas, e indicó que Río de Janeiro debería solicitar una intervención federal si no puede controlar el crimen organizado con su propia policía.

«Si el gobernador de Río de Janeiro siente que no tiene condiciones, tiene que tirar la toalla y pedir la activación de la Garantía de Ley y Orden (GLO) o una intervención federal. Si él no logra enfrentar el delito será tragado por el crimen organizado», expresó Lewandoski, según la agencia de noticias Xinhua.

fuente:minutouno