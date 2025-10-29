Escándalo en el juicio por Cecilia: el abogado de Emerenciano Sena, detenido por grabar en la sala

Un episodio insólito se vivió este miércoles durante el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, en la ciudad de Resistencia. En plena audiencia privada para la selección de jurados, fue detenido el abogado de Emerenciano Sena, Nicolás Boniardi Cabra por violar las normas del tribunal al filmar dentro de la sala de audiencias, algo expresamente prohibido por razones de seguridad.

Según fuentes a las que accedió Diario Chaco , Boniardi fue detenido y la Policía procedió al secuestro de un celular marca Iphone con protector color verde.

El abogado detenido se desempeña como colaborador de Ricardo Osuna, quien es el abogado principal que ejerce la defensa de Emerenciano Sena.

Cabe recordar que este episodio se da en el marco de la segunda audiencia de selección del jurado popular quienes serán los encargados de juzgar a los imputados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. En estas audiencias no se puede grabar ni tomar fotografías para preservar la identidad de los seleccionados como jurados.

Dentro de la sala donde se desarrollaba la audiencia se econtraban los siete imputados junto a sus abogados defensores, las querellas por parte de la madre de Cecilia y del Gobierno y los integrantes del Equipo Fiscal Especial.

