Detuvieron al moto-uber acusado de abusar sexualmente a una joven de 19 años

La joven denunció que el hombre de 55 años la convención de hacer un paseo y allí fue donde sucedió el hecho.

Un hombre de 55 años fue detenido este martes por la tarde en Villa Libertad, tras ser denunciado por una joven de 19 años por abuso sexual con acceso carnal. El hecho es investigado por la Fiscalía N.º 2, a cargo de la doctora Ana Graciela González de Pacce.

Según informaron fuentes policiales, la denuncia fue presentada por una joven de 19 años, quien se acercó al Dispositivo de Unidad de Seguimiento de Hechos (D.U.S.H.) para relatar lo ocurrido.

Según el parte policial, la víctima pidió un moto-uber el lunes por la mañana para dirigirse a la casa de su madre, pero el chofer —identificado en la app como D.E.— la habría convencido de dar un paseo y la llevó hasta avenida Urquiza, a pocas cuadras de Soberanía Nacional, donde habría ocurrido el ataque.

La joven entregó capturas de pantalla de la aplicación como prueba y fue asistida en el sector de Ginecología del Hospital Perrando.

A partir de su declaración, la fiscal González de Pacce dispuso la inmediata aprehensión del presunto autor de 55 años, domiciliado en el mismo barrio donde ocurrió el hecho.

Personal del Servicio Externo de la Comisaría Quinta Metropolitana llevó a cabo tareas investigativas que permitieron ubicar y detener al sospechoso en la zona de Avenida Chaco y pasaje Fortín Loma Negra, alrededor de las 19:00.

Durante el procedimiento se secuestró una motocicleta Honda Wave blanca de 110 cilindradas, y un teléfono celular Samsung A15 color azul metálico, que se encontraba en poder del detenido y será peritado en el marco de la causa.

La fiscal González de Pacce ordenó la notificación formal de la aprehensión e identificación de Centurión, quien será trasladado junto con las actuaciones judiciales este miércoles 29 de octubre, a primera hora, para continuar con el proceso de investigación.

El caso fue caratulado como «Supuesto abuso sexual con acceso carnal» y continúa bajo investigación del Equipo Fiscal N.º 2.

