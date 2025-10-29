Demoraron a un joven que se robó seis patos

Un equipo del Cuerpo de Operaciones Motorizadas realizó recorridas por el barrio Matadero y logró demorar al sujeto con las aves.

Este miércoles al mediodía, un hombre de 25 años fue demorado con seis patos criollos que sustrajo de un campo del barrio Matadero.

El hecho ocurrió este miércoles a eso de 12:30. El dueño del campo, un hombre de 41 años, realizó la denuncia.

Inmediatamente, un equipo del Cuerpo de Operaciones Motorizadas realizó recorridas por el barrio y logró demorar al sujeto con las aves.

Por este motivo, secuestraron los patos y junto al demorado fueron trasladados a la Comisaría de Quitilipi.

