Con ambiente fresco, así continuará el tiempo en el Chaco

El pronóstico para los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia tiempo bueno, con nubosidad variable, y ambiente fresco para los próximos días en Resistencia y alrededores, con leve ascenso de temperatura a partir del viernes, llegando al fin de semana con máximas en torno a los 30°C.

Así, para este jueves se prevé cielo algo a parcialmente nublado por la mañana, mayormente nublado por la tarde, y parcialmente nublado hacia la noche, con vientos leves del sudeste rotando al este. La temperatura oscilará entre 11 grados de mínima y 21 de máxima.

En tanto, para el viernes se espera cielo algo a parcialmente nublado, y vientos leves del sudeste rotando a moderados del este, con un piso térmico de 12 grados y un techo de 25.

Asimismo, para el sábado se anticipa cielo parcialmente nublado, con ascenso de temperatura: mínima de 16 grados y máxima de 30.

Por último, para el domingo, el SMN pronostica cielo parcialmente nublado por la mañana, desmejorando por la tarde-noche, con chaparrones, y ambiente cálido, con 20 grados de temperatura mínima y 30 de máxima.

fuente:datachaco