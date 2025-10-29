Chaco: inició el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas

Se dio inicio al escrutinio definitivo tras las elecciones del domingo 26 de octubre.

Presidiendo el acto se encontraban la juez federal Zunilda Niremperger, la presidente del Superior Tribunal de Justicia María Emilia Valle, y la vocal de la Cámara Federal de Apelaciones, Rocío Alcalá.

La Dra. Alcalá sostuvo que la jornada electoral se «realizó con normalidad. También queremos destacar el éxito de la implementación de la Boleta Única de Papel, que demostró ser eficiente para tener un dinamismo al momento de votar y al momento del escrutinio. Por otro lado, agradecer la participación a los participantes de los distintos partidos políticos, a Correo Argentino, al Comando Electoral y a la Policía del Chaco, además de ratificar la enorme labor por el despliegue y entrega de urna en todo el territorio provincial».

La autoridad también celebró la utilización de la plantilla accesible en sistema braille que reproduce de manera fiel a la Boleta Única oficial (presentada por el Centro Social, Recreativo y Cultural para No Videntes), esto permitió que las personas no videntes puedan votar de manera autónoma y secreta.

Con respecto a las instituciones educativas que funcionaron como centro de votación, las mismas recibirán como donación las cabinas de votación.

Habiendo transcurrido el plazo previsto en los Artículos 110 y 111 del Código Electoral y no habiéndose presentado impugnaciones y reclamos, a excepción de la presentación formulada este martes por la agrupación Fuerza Patria, la Dra. Alcalá ratificó la validez de todas las mesas de sufragio.

En el acto se realizó la lectura del acta de escrutinio de la mesa N°1 circuito N° 1. Luego, los fiscales y dirigentes se trasladaron al segundo piso del edificio para continuar con las tareas del escrutinio definitivo.

