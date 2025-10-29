Brutal golpiza de un hombre a su pareja embarazada: quedó detenido

La víctima fue hallada con visibles lesiones en su cuerpo y trasladada de urgencia en ambulancia al hospital local.

En la noche de este lunes, alrededor de las 22:30, un llamado anónimo alertó a la Policía de Concepción del Bermejo sobre una feroz agresión en una vivienda de calle Porfidio Ojeda, entre Martín Díaz y Tucumán.

Al llegar, los agentes confirmaron la escena: una mujer M.R.G., de 39 años, había sido golpeada brutalmente por su pareja, J.G., de 36 años.

La víctima fue hallada con visibles lesiones y trasladada de urgencia en ambulancia al hospital local.

El informe médico firmado por el médico de turno diagnosticó: «Contusión con hematoma en la región parietal izquierda, hematoma en el párpado izquierdo, sin pérdida de conocimiento», aunque la mujer refirió dolores abdominales y manifestó estar embarazada de tres meses, sin control prenatal.

Ante la gravedad del cuadro, fue derivada al Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña.

El Fiscal de Investigación Penal N° 4 de Sáenz Peña, Gustavo Rafael Valero, ordenó la aprehensión inmediata del agresor y dispuso su traslado a sede judicial. También se solicitó una ampliación del informe médico sobre el estado de la víctima.

El parte fue firmado por el subcomisario Juan J. Giménez, jefe de la comisaría local, quien informó que el hecho se caratuló como «Supuestas lesiones en contexto de violencia de género».

