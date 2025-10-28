Zdero estuvo junto a las familias afectadas por el temporal en Du Graty

El gobernador constató los daños y coordinó los trabajos de contención, asistencia y recuperación.

El gobernador Leandro Zdero estuvo este martes en Coronel Du Graty, en las zonas afectadas por la tormenta del pasado viernes.

Acompañado por el intendente Oscar Dalmasso; la ministra de Desarrollo Humano, Gabriela Galarza, y el presidente de SECHEEP, José Bistoletti, el mandatario constató los daños ocasionados por el fenómeno climático y coordinó la continuidad de los trabajos de contención, asistencia y recuperación para las familias que se lleva adelante junto al municipio desde el fin de semana.

En ese marco, el Gobierno informó que continúa con la asistencia y el acompañamiento en la localidad, luego del fuerte temporal del pasado viernes que dejó daños materiales en unas 30 casas y algunas personas con lesiones leves.

«Vengo a brindar nuestro apoyo a Du Graty y las otras localidades que también sufrieron las consecuencias del temporal», aseguró Zdero, y agregó: «Desde el primer momento estuvimos presentes, garantizando una atención rápida para restablecer el suministro eléctrico y asistir a las familias afectadas».

De acuerdo al relevamiento preliminar, algunas personas sufrieron heridas y debieron ser asistidas, cuatro viviendas fueron destruidas por completo y unas 30 familias sufrieron voladuras de techos y daños severos. Además, se registraron afectaciones parciales en diferentes sectores de la localidad.

«Seguiremos coordinando acciones con el intendente para asistir a las familias que perdieron sus hogares y acompañar a toda la comunidad en la recuperación. Estamos para ayudar, acompañar y resolver», afirmó.

Por su parte, el intendente Oscar Dalmasso agradeció la presencia del gobernador y la rápida respuesta del Gobierno Provincial. «El viernes vivimos un día de terror, un tornado que causó cuantiosos daños. El gobernador estuvo en contacto desde el primer momento y seguimos articulando acciones para atender cada necesidad. Agradezco a la ministra Gabriela Galarza, que llegó el sábado muy temprano para recorrer la zona, y a SECHEEP por su esfuerzo para recomponer el servicio. Falta mucho por hacer, pero las soluciones ya están en marcha», sostuvo el jefe comunal.

A su vez, la ministra Gabriela Galarza informó que su cartera lleva adelante una asistencia de contingencia inmediata, articulada con el municipio. «El área social municipal también trabaja en un relevamiento exhaustivo de las familias afectadas. Tenemos por delante una tarea sostenida, tanto a corto como a mediano plazo, para acompañar a quienes perdieron sus viviendas y ayudar a reconstruir lo que la tormenta dañó», concluyó.

Fuente:datachaco

