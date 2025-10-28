Sameep realizó varios trabajos para garantizar el servicio de agua

Llevó adelante tres reparaciones.

Sameep realizó varias intervenciones en Resistencia para garantizar el servicio de agua. Una de las principales fue en el Acueducto Carpincho Macho, en calle Ushuaia al 1.960, donde se detectó la rotura de un caño de 315 mm. Tras las tareas de reparación, el servicio fue restablecido en los barrios Carpincho Macho, chacras 137 y 214, y en las zonas aledañas a Ruta 11 hasta la rotonda de Ruta 16.

Además, se efectuaron otras dos reparaciones producto de daños ocasionados por terceros: una en calles Juan Manuel de Rosas y Dr. Juan Diego Morgan, sobre una cañería de 100 mm; y otra en calle Ameri al 3.515, donde se reparó una rotura en un conducto de 75 mm.

El presidente de Sameep, Niolás Diez, señaló: «Nuestro objetivo es garantizar un servicio óptimo de agua potable en toda la provincia y por ello trabajamos arduamente para dar respuesta a cada inconveniente. Agradecemos el esfuerzo de las cuadrillas de la Gerencia de Servicios, que día a día enfrentan cada desafío con profesionalismo».

Comentarios