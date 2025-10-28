Sáenz Peña: La Policía detuvo a un joven con pedido de captura activo por robo

En la tarde de hoy, efectivos del Grupo C.O.M. perteneciente al Departamento 911, que realizaban tareas preventivas en inmediaciones de calle 31 entre avenidas 2 y 4, en pleno centro de Presidencia Roque Sáenz Peña, procedieron a la identificación de dos jóvenes, de 19 y 24 años.

Tras consultar sus antecedentes mediante el Sistema de Gestión Biométrica Móvil (SIGEBI Móvil), los agentes constataron que uno de ellos tenía un pedido de captura activo, con fecha del 04 de abril de 2025, emitido por la Cámara Primera en lo Criminal, a cargo del Dr. Mauricio Fabián Rouvier, en el marco de una causa por “Robo”.

Cumplidos los protocolos correspondientes, el detenido fue trasladado a la División Medicina Legal Interior y luego puesto a disposición de la Comisaría Primera de Sáenz Peña para las actuaciones judiciales pertinentes.

Desde la fuerza destacaron que el procedimiento reafirma la eficacia del patrullaje preventivo y el uso de herramientas tecnológicas, como el SIGEBI Móvil, que permite fortalecer la seguridad pública y garantizar el cumplimiento de las disposiciones judiciales.

Comentarios