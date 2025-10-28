Nación oficializó un bono de 70 mil pesos para los jubilados en noviembre

El beneficio alcanzará a jubilados y pensionados de menores ingresos, elevando las mínimas por encima de los $ 400.000.

El Gobierno oficializó este martes el pago de un bono extraordinario de $ 70.000 para jubilados y pensionados con haberes mínimos, que se cobrará en noviembre, según el Decreto 771/2025 publicado en el Boletín Oficial.

Con esta medida, las jubilaciones mínimas de octubre alcanzarán los $ 403.150, dado que el haber inicial para el décimo mes del año se fijó en $ 333.150, tras el aumento del 2,1% determinado en línea con la inflación de septiembre.

Para aquellos que perciban un haber superior a $ 333.150, pero menor a $ 403.150, el Bono Extraordinario Previsional se ajustará de modo que la suma total alcance el límite máximo. Por ejemplo, un jubilado con un haber de $ 350.000 recibirá un bono de $ 53.150. Así, las jubilaciones más bajas pasarán de $ 396.298 a $ 403.150, con un incremento neto de $ 6.852.

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo explicó que la Ley N° 27.609, que aplica el Índice de Movilidad Jubilatoria desde marzo de 2021, generó «efectos adversos de la inflación en los haberes jubilatorios» y señaló que la fórmula vigente «presentaba graves y serios inconvenientes, en tanto no resguardaba el riesgo inflacionario que afectaba los beneficios de los adultos mayores, puesto que no contemplaba la variación de los precios y presentaba un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes, entre otras cuestiones».

Como respuesta, se implementaron distintas ayudas económicas previsionales en los últimos meses. Desde que asumió la presidencia Javier Milei, se otorgaron dos bonos de $ 55.000 a comienzos de 2024, que luego se actualizaron a $ 70.000 desde marzo del año pasado.

El decreto remarcó que «la Ley N° 27.609 implicó efectos perjudiciales para todos los jubilados y pensionados, pero principalmente respecto de aquellos de menores ingresos, resultando necesario acudir a su sostenimiento mediante el otorgamiento de ayudas económicas previsionales y/o bonos extraordinarios previsionales mensuales por diferentes montos, desde el mes de enero de 2024 y hasta octubre de 2025, inclusive».

Asimismo, indicó que «a modo de compensación por los efectos adversos ocasionados por la aplicación de la Ley N° 27.609 en los haberes previsionales de los adultos mayores de menores ingresos, para el mensual de noviembre 2025 se considera oportuno el otorgamiento de un Bono Extraordinario Previsional».

El documento precisó que «para percibir el presente Bono Extraordinario Previsional, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice su liquidación» y que tendrá «carácter de no remunerativo, no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto». Además, aclaró que «en el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos deberán ser considerados como un único titular a los fines del derecho a la percepción del bono».

El decreto establece que el Bono Extraordinario Previsional será otorgado a:

Titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables a cargo de la ANSES.

