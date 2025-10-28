Legislativas en Chaco: este martes se realizará el escrutinio definitivo

La Justicia Federal informó que desde las 17.45 horas de este martes 28 se realizará el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas en Chaco en el Edificio del Poder Judicial de la Nación, ubicado en Hipólito Yrigoyen Nº 65, 2° piso, de la ciudad de Resistencia.
Será a través de un acto, conforme lo establecido en el artículo 112 del Código Electoral Nacional. Se estima que durará hasta pasada la medianoche y que continuará este miércoles 29, con un descanso de 15 minutos cada dos horas.
Distribución de las mesas de escrutinio
Urnas 1 a 271
Urnas 272 a 541
Urnas 542 a 811
Urnas 812 a 1081
Urnas 1082 a 1351
Urnas 1352 a 1621
Urnas 1622 a 1891
Urnas 1892 a 2161
Urnas 2162 a 2431
Urnas 2432 a 2701
Urnas 2702 a 2977
Tiempos de descanso
20 a 20:15 horas – 1º descanso
22:15 a 22:35 horas – 2º descanso
3º descanso: según avance del conteo
Cierre estimado del primer día: entre las 00:30 y 01:00.
Asimismo, la jornada del miércoles 29 comenzará a las 8 y se extenderá hasta las 15 horas, con un descanso de 15 minutos cada dos horas.
10 horas: 1º descanso (15 minutos)
12:15 horas: 2º descanso (15 minutos)
3º descanso: según avance del conteo