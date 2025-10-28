Legislativas en Chaco: este martes se realizará el escrutinio definitivo

La Justicia Federal informó que desde las 17.45 horas de este martes 28 se realizará el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas en Chaco en el Edificio del Poder Judicial de la Nación, ubicado en Hipólito Yrigoyen Nº 65, 2° piso, de la ciudad de Resistencia.

Será a través de un acto, conforme lo establecido en el artículo 112 del Código Electoral Nacional. Se estima que durará hasta pasada la medianoche y que continuará este miércoles 29, con un descanso de 15 minutos cada dos horas.

Distribución de las mesas de escrutinio

Urnas 1 a 271

Urnas 272 a 541

Urnas 542 a 811

Urnas 812 a 1081

Urnas 1082 a 1351

Urnas 1352 a 1621

Urnas 1622 a 1891

Urnas 1892 a 2161

Urnas 2162 a 2431

Urnas 2432 a 2701

Urnas 2702 a 2977

Tiempos de descanso

20 a 20:15 horas – 1º descanso

22:15 a 22:35 horas – 2º descanso

3º descanso: según avance del conteo

Cierre estimado del primer día: entre las 00:30 y 01:00.

Asimismo, la jornada del miércoles 29 comenzará a las 8 y se extenderá hasta las 15 horas, con un descanso de 15 minutos cada dos horas.

10 horas: 1º descanso (15 minutos)

12:15 horas: 2º descanso (15 minutos)

3º descanso: según avance del conteo

Comentarios