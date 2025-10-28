Iniciaron una información sumaria al policía que disparó y mató a un ladrón

Desde el Órgano de Control Institucional (OCI) informaron que el efectivo se encuentra demorado y que la Fiscalía caratuló el caso como «robo agravado por el uso de armas de fuego seguido de muerte».

Iniciaron una información sumaria al policía que disparó y mató a un presunto ladrón, en medio de un intento de robo en Barranqueras. Lo confirmó el director del Órgano de Control Institucional (OCI), Ricardo Urturi en comunicación con Diario Chaco.

El hecho ocurrió en horas de la noche del lunes, alrededor de las 23, en el barrio Los Milagros. De acuerdo a la información a la que accedió este medio, la causa se investiga bajo la carátula de «robo agravado por el uso de armas de fuego seguido de muerte»; en tanto que el efectivo se encuentra demorado, a disposición de la Fiscalía.

Las primeros datos dieron cuenta que el ladrón habría intentado asaltar a la pareja del uniformado, quien, tras advertir la situación enfrentó al delincuente y abrió fuego para intentar repeler el ataque a tiros del sujeto que intentaba darse a la fuga. El maleante cayó a pocos metros del lugar y falleció casi en el acto.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Nº 2 de Resistencia, a cargo de Ana González Pacce. En ese sentido, Urturi señaló que se inició una información sumaria en paralelo a la causa penal.

«Iniciamos información sumarial para determinar la responsabilidad del empleado. Pedimos las cámaras de las cercanías, copia del expediente penal, nos comunicamos con la fiscalía, ya se mandó a hacer una autopsia para determinar cuál fue la muerte, se secuestró también un arma calibre 22 que sería de los sujetos autores de la tentativa de robo y se entregó también el arma del empleado, la reglamentaria con la cual habría efectuado los disparos. Estamos en plena etapa investigativa», aseguró.

Fuente:diariochaco

