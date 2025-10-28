Gran victoria de Fuerza Patria en Quitilipi, bastión del oficialismo

En el partido justicialista de Quitilipi celebró el triunfo de Fuerza Patria en la ciudad de Quitilipi, localidad que claramente mostró su disconformidad con las políticas del gobierno nacional de Javier Milei y acompañada por Zdero en la Provincia.

En un acto realizado una vez conocidos los resultados, se expresaron desde los diversos sectores, los referentes Orlando Manni, Pablo Pelozo, Héctor Benítez, Alfredo Zamora, los concejales Natalia Godoy, Carlos Alfonso, Ana Chavez y Sergio Pierdominici y finalmente Emiliano Arce.

Se resaltó el gran trabajo durante la campaña, la importancia de la unidad de todos los sectores del peronismo y el compromiso para seguir trabajando fuertemente para construir una alternativa de cara al 2027.

Según los cómputos provisorios el resultado fue:

Senadores

Fuerza Patria 8006

Libertad avanza 7379

Diputados

Fuerza Patria 7126

Libertad avanza 6699

