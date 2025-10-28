Corrientes: un joven cazaba junto a su padre, se cayó del caballo y murió

Un joven 20 años que participaba junto a su padre de una jornada de casería entre ambos, falleció el domingo al mediodía, cuando al perseguir un siervo, perdió el equilibrio y cayó a tierra desde el lomo del equino, sufriendo una fractura en la base del cráneo.

El incidente ocurrió en jurisdicción del Paraje «El Tránsito», cerca de la ciudad de Goya, donde Briant Emanuel Nuñez, de 20 años, y su padre Fabian habían ido a cazar. Ambos andaban en un caballo cada uno, cuando, según el testimonio aportado por el progenitor, vieron un ciervo y los dos salieron al galope tras el animal.

En un momento determinado, el padre del muchacho ve pasar al caballo a la carrera, pero su hijo no estaba sobre el lomo del equino, por lo que volvió sobre sus pasos y comenzó a buscarlo, hasta que lo encontró inconsciente tirado en el piso, boca arriba y junto a un vecino lo trasladaron hasta el Hospital de Goya, donde los médicos constataron que ya estaba sin vida.

El chico presentaba fractura en la base del cráneo y traumatismo craneal. La causa está caratulada como «averiguación de causal de muerte».

Comentarios