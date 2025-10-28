Caputo dijo que el kirchnerismo «no puede ser la alternativa en un país serio»

El ministro de Economía, Luis Caputo se refirió a los resultados de las elecciones legislativas nacionales, y señaló que para un «país serio, la alternativa política no puede ser más el kirchnerismo/comunismo». El domingo La Libertad Avanza se hizo fuerte en todo el país y revirtió los resultados obtenidos en septiembre en la provincia de Buenos Aires.

Así, el titular de Economía se expresó a través de su cuenta oficial de X y resaltó que «quedó en evidencia el riesgo kuka». En un mensaje de poco menos de 1000 caracteres, Caputo habló de la posibilidad de «graduarnos de país serio» y en ese sentido atacó a la oposición: «Mientras la opción de gobierno sea un candidato kirchnerista, seguiremos estancados como país».

«Creo que es muy sano para el país que se pelee la oposición. Más que nunca en esta elección quedó en evidencia el riesgo kuka. Ya estaba claro en agosto del 2019, cuando Macri perdió por amplio margen las primarias. Pero si a alguno le quedaba alguna duda, ya no la hay. Si queremos graduarnos de país serio, que pueda atraer inversiones que den trabajo a nuestra gente, la alternativa política no puede ser más el kirchnerismo/comunismo», asevera la primera parte del tweet en cuestión.

En su publicación, el Ministro también resaltó que «ningún país serio ofrece esa volatilidad política. Y las inversiones en la economía real no sólo buscan rendimientos. Son inversiones de largo plazo que lo que más buscan es previsibilidad. Entonces, mientras la opción de gobierno sea un candidato kirchnerista, seguiremos estancados como país, porque el capital y las inversiones fluirán a otros países».

Por último, habló directamente de las posibilidades de la oposición de cara a las próximas elecciones, en 2027. «Tiene dos años para construir una alternativa racional. Ojalá lo hagan y enterremos el pasado nefasto de los últimos 20 años de una vez por todas».

